Stolberg.

Warum schäumt eigentlich beim Zähneputzen die Zahncreme und wieso dampft der heiße Kakao in der Tasse am Frühstückstisch? Diese alltäglichen Dinge und Phänomene können Kinder ganz einfach zu Hause, im Kindergarten, in der Schule oder auch in so genannten außerschulischen Lernorten erforschen.