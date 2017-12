Stolberg-Büsbach - Hanfplantage in Büsbach ausgehoben

Stolberg-Büsbach. Die Kripo scheint in Stolberg an Heiligabend eine neue Art Geschenktradition zu etablieren. Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren hob sie an dem Morgen des 24. Dezember eine Hanfplantage aus.

Diesmal war die Konrad-Adenauer-Straße in Büsbach der Einsatzort, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Demnach habe durch Zufall ein Passant gegen 8.30 Uhr von der Straße aus durch eine offenstehende Tür die Hanfplantage in einem zurückliegenden Gebäudeteil entdeckt und die Polizei alarmiert. Die reagierte unverzüglich und stellte mit Unterstützung örtlicher Hilfsorganisationen den Pflanzenbestand sicher. Weitere Details des Einsatzes wurden nicht benannt, denn die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.

Im Vorjahr hatten die Beamten am Schellerweg eine Hanfplantage ausgehoben.