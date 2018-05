Stolberg - Handwerk, Musik und Schwertkämpfe beim Stolberger Burgritterlager

Stolberg.

Musik, Kettenhemden, Schwertkämpfe und eine Drechselbank: Bereits zum 16. Mal veranstalteten die Stolberger Burgritter ihr Burgritterlager. Wer sich darunter allerdings einen Mittelaltermarkt vorstellte, lag vollkommen falsch. Denn auch in diesem Jahr handelte es sich nicht um einen typischen Markt, sondern vielmehr um ein Treffen befreundeter Gruppen, die Interessierten einen Einblick in das mittelalterliche Leben ermöglichten. Und das kam bei den Stolbergern besonderes gut an.