Stolberg.

Rot-weißes Absperrband war in den vergangenen Tagen rund um den Park Am Blankenberg zu sehen. Wer einen Blick in das Naturschutzgebiet warf, erkannte, dass dort fleißig gearbeitet wurde. Mit Kettensägen machten sich gleich mehrere Arbeiter daran, Bäume zu fällen – und das blieb auch von Anwohnern und Spaziergängern nicht unbemerkt.