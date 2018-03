Stolberg - Handballer des Stolberger SV müssen beim Strombach ran

Stolberg. Die Landesliga-Handballer des Stolberger SV reisen geschwächt nach Gummersbach einem Auswärtsspiel beim der Reserve des TV Strombach.

Am 17. März um 18 Uhr bestreitet der SSV in der Eugen-Haas-Halle gegen die Oberligareserve aus Strombach seine drittletzte Auswärtsaufgabe der Saison. Der Gastgeber steckt mitten im Abstiegskampf und will mit allen Mitteln die Klasse halten. Dazu bedient er sich vor allem bei Heimspielen regelmäßig aus dem Kader des Oberligateams.

So werden wahrscheinlich Sean Borgard, Malte Meinhardt, Markus Meister und ggf. auch Michiel Lochtenbergh aufgeboten, um zwei Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Darüber hinaus wäre auch Lukas Bader spielberechtigt. Borgard und Meinhardt sind auch in der Oberligamannschaft mittlerweile zu Leistungsträgern gereift und glänzen auch in der Landesliga durch ihre individuelle Qualität mit vielen Toren. Für den SSV bahnt sich also eine große Herausforderung an, die jedoch zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auf den Tabellenführer zukommt.

„Neben dem gesperrten Joshua Frauenrath fallen uns noch Simon Müller und Tim von der Stein aus. Für Max Schlotterhose wird es definitiv für einen Einsatz auch nicht reichen. Aktuell habe ich fünf bis sechs einsatzbereite Feldspieler von insgesamt zehn. Seit Saisonbeginn müssen wir ja schon auf drei Akteure ganz verzichten. Unsere 2. Mannschaft kämpft um den Kreisligaaufstieg, so dass ich dort keinen Spieler abziehen werde. Es ist sowieso erstaunlich, dass wir bis jetzt so durch gekommen sind“, so SSV-Trainer Bernd Schellenbach, der sich daher bei aufgerüsteten Strombachern nicht viel ausrechnet.

Schellenbach hofft, irgendwie eine spielfähige Mannschaft aufbieten zu können. So scheint sich die Favoritenlage entgegen des Tabellenbildes zugunsten des Gastgebers zu verschieben.

Doch auch eine Niederlage sollte die gute Ausgangsposition des SSV für den Rest der Saison nicht gefährden.