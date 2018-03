Stolberg - Handballer des SSV sind auch auswärts nicht zu schlagen

Stolberg. Einen ungefährdeten Erfolg mit 31:24 (19:12) feierten die Handballer in der Landesliga bei Oberwiehl 2. Damit behält der SSV den 1. Tabellenplatz in der Liga.

Neben den drei Langzeitausfällen, die bislang kein einziges Saisonspiel absolvieren konnten, erwischte den ohnehin schmalen Kader der Stolberger nun auch noch die Grippewelle, so dass am Donnerstag vor dem Spiel das Training ausfallen musste.

So reiste das Team mit acht Feldspielern ins Oberbergische (Simon Müller und Paul Renner mussten passen), von denen Tim von der Stein und Kai Frauenrath angeschlagen und nur mit Medikamenten verfügbar waren.

Kräfte einteilen

Gegen Gastgeber, die mit vollständigem Kader antreten konnten, lag der Schwerpunkt der taktischen Ausrichtung daher auf der Betrachtung der Gesamtspieldauer, wo man sich die Kräfte bestmöglich einteilen wollte.

Nach ausgeglichenen fünf Minuten kam der SSV flüssig ins Spiel und agierte im Positionsangriff ruhig und effektiv. Aus einer meist aufmerksamen Deckung mit guten Torleuten gelangen auch wiederholt Tore aus erster und zweiter Welle.

„Bis zum 10:4 in der 16. Minute haben wir clever unsere Systeme in Angriff und Abwehr umgesetzt. Der Kräfteverschleiß hielt sich in Grenzen, weil wir auch das Tempo bestimmen und variieren konnten. Dann habe ich Tim Von Der Stein und Tamino Kleinhöfer raus nehmen müssen und die Jungs haben bis zur Pause auf 19:12 super agiert“, beschreibt SSV-Trainer Bernd Schellenbach die erste Halbzeit. Im zweiten Durchgang fand der Spielverlauf aus Halbzeit 1 bis zur 45. Minute seine Fortsetzung und der Gast erhöhte mit spielerischer Qualität auf 25:14, so dass sich eine deftige Heimniederlage für die Gastgeber andeutete.

„Zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden, und meine Jungs wurden verständlicherweise langsam müde. Wir haben in Angriff und Abwehr gezwungenermaßen auch mal auf anderen Positionen spielen lassen müssen, so dass alles nicht mehr ganz so rund lief und Oberwiehl den Schaden begrenzen konnte. Über die Spieldauer gesehen haben wir Oberwiehl seiner Stärken beraubt und durch die einseitige Spielkontrolle deren Tempo verhindert“, so Schellenbach.

Insgesamt ist man beim SSV mit dem Auswärtsauftritt unter den besonderen Bedingungen mehr als zufrieden, vor allem da man nun nur noch drei Mal in der Fremde antreten muss und sechs Mal Heimrecht genießt.

„Trotz unserer guten Position arbeiten wir hart weiter, warten doch nun mit Nümbrecht 2 und bei Strombach 2 zwei Gegner, die dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen und mit Sicherheit auf Verstärkungen aus den Oberligakadern zurückgreifen werden. Aber selbst dann müssen die Teams uns erst einmal schlagen“, blickt Schellenbach optimistisch voraus.

Am Samstag, 10. März, empfängt der SSV also Nümbrecht 2 um 19:45 Uhr am Glashütter Weiher. Torschützen: Sanft 2, Kilburg 8/4, Kleinhöfer 6, Von Der Stein 1, Schlotterhose 6, Frauenrath Kai 4, Frauenrath Joshua 4.