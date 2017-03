Stolberg.

Die kurze Karnevalspause ist vorbei. Die Stolberger Handballer nehmen die Spielbetrieb wieder auf. Der Stolberger SV empfängt am Samstag den starken Aufsteiger aus Oberbantenberg im Oberbergischen Kreis. Dabei will der Stolberger Landesligist Revanche für die knappe Hinspielniederlage nehmen. Anpfiff ist um 19.45 Uhr am Glashütter Weiher.