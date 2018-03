Stolberg.

Gut besucht war das erste Konzert im Rahmen des Internationalen Konzertzyklus in der Finkenbergkirche. Gunther Antensteiner an der Orgel zeigte sich am Sonntagnachmittag als ein großer Interpret, der mit den Werken aus dem Barock, der Romantik und Neuzeit drei Glanzpunkte setzte.