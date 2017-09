Stolberg. Eine neue Form Wahlkampf wagen die Stolberger Bündnisgrünen am Mittwoch mit ihrem Angebot „Von Angesicht zu Angesicht“.

Ab 19 Uhr sitzen die lokalen Parteivertreter und interessierte Bürger mit Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, im „The Savoy“ am Alter Markt und wollen per Livestream über Facebook mit den Bürgern in Dialog treten.

Die Innenpolitikerin will zu aktuellen Themen Stellung nehmen. Moderiert wird die Veranstaltung von dem Direktkandidaten Alexander Tietz-Latza.