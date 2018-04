Stolberg - Großes Interesse an Stolberger Filmschatz

Vortrag über legendäre Gaststätten

Wiederholt wird der Film „1956 – Stolberg im Jahr des 100-jährigen Stadtjubiläums“ am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum Frankental.

Zuvor ist aber am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr im Saal des Kulturzentrums Toni Dörflinger an der Reihe, der seinen Vortrag dem Thema „Legendäre Gaststätten – von Bonnie bis Scheufen“ gewidmet hat. Zu sehen sind dabei auch Fotos aus dem Alten Rolandshaus, der Gaststätte Kupferhof und dem Burgcafé, das in den 1960er Jahren eine bei Stolbergs Jugend beliebte Diskothek darstellte.