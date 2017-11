Stolberg - Großes Benefiz-Turnier beim SV Breinig

Stolberg. Bereits zum 28. Mal jährt sich das traditionelle Mexiko-Turnier des SV Breinig. Unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“, findet die Veranstaltung für Bambini-Mannschaften sowie F – und E – Junioren vom 2. bis zum 10. Dezember in der Sporthalle Stefanstraße in Breinig statt.

Das Turnier unterstützt erneut die Mexiko-Stiftung für Waisenkinder, die vom Ehrenpräsidenten des DFB, Egidius Braun, ins Leben gerufen wurde. Die Turnierleitung wird auch in diesem Jahr wieder von Werner de Fries übernommen.

Insgesamt 52 Mannschaften kämpfen dieses Jahr um den Sieg. Am ersten Wochenende, vom 2. bis zum 3. Dezember, finden die Vorrundenspiele der F – und E – Junioren statt. Am kommenden Samstag werden in den Gruppen eins und zwei die Vorrundenspiele ausgetragen und am kommenden Sonntag die Vorrundenspiele der Gruppen drei und vier. In allen Gruppen sind jeweils E – und F – Junioren vertreten. Die Spiele werden jeweils von 10:00 bis 19:00 Uhr bestritten.

Das dazugehörige Bambini-Turnier mit zwei Gruppen findet am Samstag, 9. Dezember, von 10 bis 14:15 Uhr in der Sporthalle statt. Von 15 bis 18 Uhr findet am selben Tag die kleine Finalrunde der Gruppenzweiten der F – und E – Junioren statt.

Am abschließenden Sonntag, 10. Dezember, findet von 10 bis 14:30 Uhr der große Finaltag mit den Gruppenersten der Vorrunden von E – und F - Jugend einschließlich den Titelverteidigern Jugendsport Wenau (E-Junioren) und den Play – it Juniors (F-Junioren) statt.

Der SV Breinig lädt alle Fußballinteressierten zu seinem Traditionsturnier ein und freut sich über alle Besucher und natürlich auf alle fußballbegeisterten Kinder.