Stolberg.

Der 13-jährige Robin ist ein glühender Fan der „Rolling Stones“. Die Musik von Mick Jagger, Keith Richards und Co. ist für ihn das Größte, „Satisfaction“ ist sein Lieblingslied. Was klingt wie die Geschichte über einen Jungen in den 1960er oder 1970er Jahren, ist tatsächlich aktuell, und Robin Heeren ist seit sieben Jahren Mitglied im „Rolling-Stones“-Club Stolberg/Aachen.