Stolberg - Großeinsatz: Feuer in Fachwerkhaus

Stolberg. Im Stolberger Stadtteil Büsbach läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr. Am frühen Dienstagmorgen hatte ein Fachwerkhaus in der Konrad-Adenauer-Straße Feuer gefangen. Eine Person wird aktuell noch vermisst.

Um 3.58 Uhr gingen bei der Leitstelle mehrere Notrufe ein. Zunächst wurde von einem Dachstuhlbrand ausgegangen. Beim Eintreffen der Wehrleute brannte das zweistöckige Haus mit insgesamt drei Wohneinheiten laut Pressesprecher der Feuerwehr in voller Ausdehnung.

Der Hauseigentümer konnte sich nach draußen retten. Zunächst waren noch zwei Personen vermisst worden. Einer der beiden Vermissten traf am Morgen an der Einsatzstelle ein. Er war nicht zuhause gewesen, sein Hund hatte sich allerdings noch in der Wohnung befunden. Die zweite Person wird laut Feuerwehr weiterhin vermisst.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot und 60 Kräften vor Ort. Das Feuer war gegen 8.30 Uhr unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit an. Das Betreten des Dachstuhls bleibt aktuell nicht möglich, da das gesamte Haus zunächst von einem Statiker auf seine Standsicherheit überprüft werden muss.

Die Konrad-Adenauer-Straße ist derzeit zwischen Büsbach-Kirche und Büsbach-Markt komplett gesperrt. Der Einsatz dauert aktuell noch auf unbestimmte Zeit an. Laut Polizei bleibt die Straße bis zum Abend gesperrt.