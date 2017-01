Stolberg.

Friedlich schlummernd liegen Alina und Isabella nebeneinander, eingewickelt in ihre flauschigen Schlafsäckchen. Niemand käme in diesem Moment auf die Idee, dass die beiden ihre stolze Mama Ramona in der vergangenen Nacht ganz schön lange wach gehalten haben. Die beiden Mädchen sind Zwillinge, zwei Tage alt, wiegen kaum 2,5 Kilogramm und sind im Bethlehem Gesundheitszentrum zur Welt gekommen.