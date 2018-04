Stolberg-Gressenich - Große Einigkeit bei den Ideen für den Marktplatz

Stolberg-Gressenich.

Am Dienstag geschieht ab 11 Uhr genau das auf dem Gressenicher Marktplatz, was dort schon seit Ewigkeiten praktiziert wird und auch in Zukunft möglich sein soll: Die Ortsgemeinschaft stellt den Maibaum auf, bietet Imbiss, Getränke und Spielvergnügen für die Kinder, während die Gressenicher Blasmusikanten unter Leitung von Arno Scholl wie gewohnt zünftig aufspielen ...