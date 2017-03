Stolberg.

Gut lachen hat Michael Groschek, als er mit Stephan Boleslawsky über die selbst in Bahnkreisen seltene provisorische Überführung plaudert. In 95 Prozent greift die Bahn bei Bauarbeiten auf Tunnel zurück. „Und in Stolberg musste die Überführung sogar erdbebensicher sein“, erklärt der Leiter des Bau- und Anlagenmanagements der DB Station & Service AG.