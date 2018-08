Aachen/Stolberg.

Die beiden Angeklagten Rene M. (19) und Ali-Riza E. (21) aus Stolberg legten am Montag vor der 3. Großen Jugendkammer am Aachener Landgericht ein Geständnis ab. Sie hatten zu Beginn des zweiten Verhandlungstages auf Nachfrage des Kammer-Vorsitzenden, Richter Jürgen Beneking (mehr gehaucht als laut ausgesprochen) jene Taten gestanden, die ihnen die Anklage am ersten Verhandlungstag vorgeworfen hatte.