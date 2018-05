Stolberg - Gottesdienste und Prozessionen in den Pfarren zu Fronleichnam

Stolberg. Am 60. Tag nach Ostern, am zweiten Donnerstag nach Pfingsten, feiern die Katholiken Fronleichnam, das „Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi“. Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Christen. Das Fest steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung abhielt.

An Fronleichnam feiern die Katholiken mit festlichen Umzügen, dass mit dem Brot und dem Wein Jesus wirklich bei ihnen ist.

Die katholischen Pfarren in Stolberg laden am kommenden Donnerstag, 31. Mai, zu Fronleichnamsgottesdiensten und –prozessionen ein. Die Anwohner der Prozessionswege werden gebeten, die Häuser mit Fahnen und Altären zu schmücken. Folgende Termine (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) wurden angekündigt:

Großpfarre St. Lucia: Fronleichnam wird für die ganze Pfarrgemeinde St. Lucia eine hl. Messe in der Kirche St. Josef, Donnerberg, gefeiert. Beginn ist um 10 Uhr. Nach der hl. Messe zieht die Prozession über die Höhenstraße sowie Heidestraße zum Siedlerkreuz, dort Zwischenstation, danach Asternweg, Veilchenweg, Lilienweg, Tulpenweg, Erikaweg, Josefstraße und zurück zur Kirche. Über einen geschmückten Prozessionsweg freut sich die Gemeinde. Danach gemütliches Beisammensein mit Suppe und Getränken im Pfarrheim.

St. Barbara Breinig und St. Mariä Empfängnis Dorff: Das Hochfest Fronleichnam wird um 9.30 Uhr mit einem Hochamt in Breinig gefeiert, anschließend Fronleichnamsprozession. Prozessionsweg: Alt Breinig (von der Kirche Richtung Friedhof) – 1. Altar: Seniorenzentrum – Stockemer Straße – Weißdornweg – 2. Altar: Kindertagesstätte St. Barbara – Neustraße – Schlusssegen: Pfarrkirche. Nach der Prozession sind alle im Pfarrheim zu einer leckeren Suppe und Getränken eingeladen.

St. Hubertus Büsbach: An Fronleichnam wird um 9.30 Uhr die Hl. Messe in der Kirche zelebriert. Anschließend nimmt die Sakramentsprozession folgenden Weg: Hostetstraße (1. Segensaltar „Am Zippchen“), Heketweg, Auf der Höhe, Bischofstraße, Markt (2. Segensaltar am Bürgerhaus), Konrad-Adenauer-Straße (Schlusssegen in der Kirche). Bei Regenwetter findet eine kleine Prozession in der Kirche statt. Die Anwohner des Prozessionsweges werden gebeten, die Häuser mit Fahnen und Altären zu schmücken. Fahnen können in der Sakristei ausgeliehen werden. Die Vorabendmesse und die 11 Uhr-Messe entfallen an Fronleichnam. Nach der Prozession sind alle zu einem Beisammensein bei kühlen Getränken und Grillwürstchen am und im Hubertushaus eingeladen. Der Erlös ist für den Förderverein St. Hubertus bestimmt.

Erste Fronleichnams-Prozession von Mausbach nach Vicht: Das Fronleichnamsfest am Donnerstag, 31. Mai, feiern die Pfarrgemeinden Mausbach, Gressenich, Schevenhütte, Werth, Vicht und Zweifall gemeinsam. Die Fronleichnamsmesse ist um 9.30 Uhr in der Mausbacher Kirche mit gesanglicher Unterstützung des Kirchenchores Schevenhütte-Vicht. Anschließend zieht die Prozession in Richtung Fleuth. Erster Altar: am Fleuther Kreuz, Zweiter Altar: am Johannes-Nepomuk-Bildstock, Leuwstraße 21. Unterwegs spielt die Euphonia Mausbach Lieder zu Fronleichnam. Nach dem Schlusssegen wird in der Vichter Kirche lädt der dortige Pfarreirat zu einem Imbiss ins Pfarrheim ein.

St. Brigida Venwegen: In Venwegen wird ein Gottesdienst zu Fronleichnam um 9 Uhr im Haus Maria im Venn begangen, anschließend führt die Prozession die Gläubigen durch den Park mit Sakramentalem Schlusssegen in der Hauskapelle.

Ein weiterer Feiertagsgottesdienst zu Fronleichnam wird um 8.45 Uhr in der Kapelle des Bethlehem-Krankenhauses veranstaltet. Im Kloster Zweifall findet aus organisatorischen Gründen keine Messe statt.