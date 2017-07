Stolberg-Büsbach.

Es ist schon ein besonderes Jubiläum, das am Dienstag in Büsbach begangen wird, denn gefeiert werden insgesamt 75 Jahre Liebe und Treue: Für Gisela und Otto Mertens steht die goldene Hochzeit an, für Tochter Ilona Dormann und ihren Ehemann Thomas die silberne – wohl bemerkt am selben Tag.