Gleich und doch anders: Ellermühle über Jahrhunderte gewandelt

Stolberg. Im Rahmen unserer Serie „Gleich und doch anders“ schreibt Stadtarchivar Christian Altena zum Viertel „Ellermühle“: Gleich um mehrere Jahrhunderte fühlt man sich fast zurückversetzt, betrachtet man das historische Foto des Stadtarchivs zum Bereich Ellermühle. Es hat sich viel getan in über 100 Jahren.

Heute zeigt sich das Ende der Rathausstraße mit Bauwerken des 20. Jahrhunderts, weit weg von historischen Produktions- und Hofanlagen.

Das große Wohn- und Geschäftshaus wurde 1954 vom Unternehmer Max Blees errichtet, um unter anderem Bank- und Gastronomiebetrieben Raum zu bieten. Er hatte zuvor die baufälligen historischen Bauwerke der Ellermühle abgerissen.

Denkmalschutz und Altbaucharme waren zu jener Zeit wenig bis gar nicht bekannt. Der erste Ort zum Speisen am Bastinsweiher war seit 1955 das „Restaurant Ellermühle“, das eigens eine Terrasse erhielt an diesem „herrlichen Platz“, wie es in der damaligen Bauanfrage heißt.

40 Jahre zuvor, im Jahr 1914, war das Gebäude als erstes repräsentativ-urbanes Bauprojekt im Viertel Ellermühle erbaut worden. Johann Jordan aus Krefeld ließ das „Hotel Frankental“ erbauen. Sein Stolberger Architekt Emil Dunkel wählte für das Jugendstilgebäude beeindruckende Barockelemente. Diese sind leider durch den Zweiten Weltkrieg, der Unterstolberg stark beschädigte, nicht mehr am Bau überliefert. Später wurde die Gastwirtschaft des „Frankentaler Hofes“ eine bekannte Adresse des Stadtteils Mühle.

Zwischen den großen Bauwerken liegt die Ellermühlenstraße, die wahrscheinlich seit den 1930er Jahren als Weg zwischen den beiden historischen Hofanlagen angelegt und nach dem Krieg als Straße ausgebaut wurde.

Fachwerkbauten

Die Hofanlagen bestanden im Kern seit dem 16. Jahrhundert, wobei die Fachwerkbauten jener Zeit die Modernisierungen des 17. und 18. Jahrhunderts nicht überdauerten. Schließlich war dies der Standort eines der ältesten Kupferhöfe Stolbergs. Die Ellermühle wurde schon 1544 gezeichnet und erhielt etwa 1587 den Weiher, der seit vorletztem Jahrhundert den Namen der Fabrikdirektoren Bastin trägt.

Außer der langen Besitzerfolge ist wenig der Geschichte der Ellermühle erforscht. Der älteste bekannte Eigentümer war Thewis Düppengießer, 1554 erwähnt. Es folgten Leonhard Peltz, Johann van Holsith, Leonhard Schleicher, Matthias Peltzer, Jeremias Hoesch und Folgende. Einige Jahre hatte auch Burgherr Johannes von Efferen die Messingmanufaktur in Besitz, schließlich investierten die Unterherren im 16. Jahrhundert auch selbst noch in das Gewerbe, das ihrer Herrschaft zu Wohlstand verhalf.

In Barock und Rokoko folgten Neubauten und Ergänzungen der großen Hofanlage, die 1768 beschrieben wird als „Kupferhof mit seinen Ofendts und Werkhäusern, Mühlen, Kohlenschöpp, Stallungen, Frucht- und Hewboden, Weyer, Teichen und Canälen“ sowie weiterem Grundbesitz darum herum.