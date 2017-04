Stolberg.

Flüsse, die bei Hochwassern über ihre Ufer treten. Kleine Rinnsale, die sich bei Starkregen in reißende Bäche verwandeln und ganze Straßenzüge unter Wasser setzen: Das Thema Hochwasserschutz spielt auch in Stolberg eine wichtige Rolle. Auch darum gibt es in der kommenden Woche an an drei Terminen und an drei unterschiedlichen Stellen eine öffentliche Gewässerschau, eine am Fischbach und zwei an der Vicht.