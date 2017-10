Stolberg.

Das Thema ist allgegenwärtig, betrifft es doch jeden Menschen bereits vor der Geburt und begleitet ihn bis zum letzten Atemzug: Eine möglichst gute Gesundheit ist die Voraussetzung für Lebensqualität. In Kooperation mit der Stadt Stolberg luden die Verantwortlichen des Betlehem Gesundheitszentrums am Sonntag zum „2. Stolberger Gesundheitstag“ in das Museum Zinkhütter Hof ein.