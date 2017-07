Gesprächskreis für Eltern frühgeborener Kinder feiert 20-jähriges Bestehen

Stolberg/Würselen. Alle Eltern der Welt fiebern auf den Moment der Geburt hin. Tritt dieser aber zu früh ein, wird es oftmals lebensbedrohlich für das Neugeborene. Ärzte und Pfleger müssen schnellstens reagieren, damit das sogenannte Frühchen die frühzeitige Entbindung verkraftet. Das sind schwierige Zeiten für die ganze Familie.

„Menschenskind – Verein zur Förderung der Betreuung und Beratung kranker Kinder und Familien“ hat es sich neben vielen weiteren Themenfeldern zur Aufgabe gemacht, mit Experten und anderen Betroffenen für Hilfe und Unterstützung zu sorgen.

Vor 20 Jahren gründeten Mitglieder des Vereins einen eigenen Gesprächskreis für Eltern frühgeborener Kinder. Einige dieser „Frühchen“, deren Eltern das Angebot des Gesprächskreises einst in Anspruch nahmen, bleiben in Verbindung. Den Kontakt zum Verein und insbesondere zum Gesprächskreis ist Eltern wie „Frühchen“ weiter wichtig.

Als Ulli und Birgit Kessels Tochter Lisa erwarteten, kam auch sie zu früh auf die Welt. Sie erfreut sich jedoch aufgrund bester ärztlicher Versorgung und nicht zuletzt der umfangreichen Unterstützung seitens des Vereins bester Gesundheit. Eine jahrelange, freundschaftliche Verbindung zum Verein und zum Gesprächskreis stellte sich ein.

Als Dr. Volker Siller, Kinderarzt und Vorsitzender von „Menschenskind“, mit den Planungen für das 20-jährige Bestehen des Gesprächskreises begann, war für Mitglied Ulli Kessels sofort klar, dass er seinen urigen Bauernhof in Euchen für die Feierlichkeiten zur Verfügung stellen wird.

Hof und Scheune waren für die Festivitäten prächtig hergerichtet worden. In rustikaler Atmosphäre sorgte Drehorgelspieler Günter Kleiber für musikalische Begleitung. Zusammen mit den beiden Kinderkrankenschwestern Vorstandskolleginnen Marion Römers sowie Ilse Zörkler konnte Sillers darüber hinaus 27 Flüchtlinge, davon 14 Kinder, aus Stolberg begrüßen. In Kooperation mit dem Verein „Frauen für Frauen in Stolberg“ wollte man mit Eltern wie Kindern ins Gespräch kommen und die lokale Kultur näher bringen.