Generationswechsel beim TSV Vicht

Stolberg-Vicht. Auf der Jahreshauptversammlung des TSV Vicht stand die Wahl eines neuen Vorstandes auf der Tagesordnung. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der bisherige Erste Vorsitzende des Vereins Heinz Wolff nach langjähriger Amtszeit nicht mehr kandidieren.

Die Kandidaten wurden von den versammelten Mitgliedern einstimmig in den neuen Vorstand gewählt. Ralf Wolff tritt die Nachfolge seines Vaters an und wurde zum ersten Vorsitzenden ernannt. Ihn wird Tanja Gerhartz als zweite Vorsitzende unterstützen, die sich bereits in den letzten Wochen erfolgreich eingearbeitet hat.

Als Kassenwart wurde Eberhardt Höger im Amt bestätigt und Susanne Ossig komplettiert den Vorstand als Sportkoordinatorin. Der Sportverein bietet an acht verschiedenen Örtlichkeiten zahlreiche Kurse im Bereich Badminton, Tanzen, Tai Chi, Kyokushin Karate, Kinderturnen, Volleyball sowie Gesundheits- und Rehabilitationssport an. Interessenten können nähere Informationen unter www.tsv-vicht-1969.de finden.