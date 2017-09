Gressenich.

Kennen Sie Dornröschensalat? Nein? Dornröschensalat ist eine andere Bezeichnung für Feldsalat und der wächst seit dieser Woche im Schulacker der Grundschule Gressenich. Zum Start des neuen Schuljahres nimmt die Schule um ihre Leiterin Petra Bleimann an einem Projekt teil, bei dem Stolberg in der Städteregion zu den Vorreitern zählt: der so genannten Gemüseackerdemie.