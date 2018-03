Stolberg - Gemeinsame Prozession durch die Stolberger Innenstadt

Stolberg. Die Evangelische Kirchengemeinde Stolberg und die Katholische Kirchengemeinde St. Lucia laden ein, sich am Ökumenischen Kreuzweg zu beteiligen.

„Wir erinnern uns an den Leidensweg unseres Herrn Jesus Christus. Zugleich wollen wir damit ein deutliches Zeichen setzen, in unserer Zeit seinem Weg zu folgen, im Einsatz für Nächstenliebe, Frieden und ein tolerantes Zusammenleben, gegen jede Form von Gewalt und Radikalismus“, sagen Diakon Achim Jaskulski und Pfarrer Jens Wegmann vom Vorbereitungsteam.

Demonstration gegen Rechts

Seine größte Resonanz in der Kupferstadt fand der ökumenische Kreuzweg wohl an den ersten drei Karfreitagen dieses Jahrzehnts, als die Prozession zu einem beeindruckenden Zeichen des Glaubens, der Liebe, der Menschlichkeit, der Toleranz und des Friedens gegen Rassismus, Radikalismus und Gewalt wurde, als Stolberg für rechtsradikale Propaganda missbraucht wurde.

Bis zu 800 Menschen – Christen wie Muslime – folgten dem Zeichen des Kreuzes durch Oberstolberg, vor sechs Jahren sogar mit Weihbischof Dr. Johannes Bündgens an der Spitze und zahlreichen führenden Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft.

Mittlerweile sind die Teilnehmerzahlen nicht mehr so außergewöhnlich hoch, aber immer noch oder auch mehr denn je wollen die Stolberger Christen ein Zeichen setzen. Sie treffen sich dazu am Karfreitag, 30. März, um 18 Uhr an der Bushaltestelle Vogelsangstraße direkt unterhalb der Vogelsangkirche.

Von dort führt die Kreuzweg-Prozession durch die Innenstadt zur Kirche St. Mariä Himmelfahrt auf der Mühle. Weitere Stationen zur Andacht auf dem Weg dorthin sind am Steinweg 1-11, Ecke Steinweg/Kortumstraße, Rathaustreppe, Kupferhof Grünental, Stadthalle, das Ökumenische Gemeindezentrum an der Frankentalstraße.