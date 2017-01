Gegen Baum geprallt und eingeklemmt: Autofahrer schwer verletzt

Stolberg/Verlautenheide. Ein Mann musste am Montagmorgen mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er war auf der Landesstraße 23 zwischen Stolberg und Verlautenheide von der Straße abgekommen, hatte sich in seinem Wagen mehrmals überschlagen und war schließlich gegen einen Baum geprallt. Den ersten Helfern am Unfallort bot sich kurz danach ein kurioser Anblick.

Nach Angaben der Stolberger Polizei wurde der Unfall der ortsansässigen Feuerwehr gegen 1 Uhr am Montagmorgen gemeldet. In einer langezogenen Rechtskurve hatte der 29-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dadurch kam er rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in seinem Wagen mehrmals, bis das Auto nach etwa 35 Metern gegen einen Baum prallte.

Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte waren zunächst vorbeikommende Autofahrer angehalten und zur Hilfe geeilt. In dem Straßengraben fanden sie den völlig zerstörten Wagen und auf dem Beifahrersitz den verletzten Fahrer - mit einem Handy in der Hand, offenbar telefonierend.

Wenig später traf die Feuerwehr ein und befreite den Mann mit schwerem Gerät, da sich die Türen des Wagens nicht mehr öffnen ließen. Anschließend wurde der 29-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Da der Verdacht bestand, dass der Unfallfahrer alkoholisiert am Steuer gesessen hatte, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Sein Handy wurde sichergestellt. Die Würselener Straße war für über drei Stunden aufgrund der Unfallaufnahme und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn gesperrt.