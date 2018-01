Stolberg - Geburtenstärkste Klinik der Region: 1700 Kinder in Stolberg geboren

Stolberg. Auch wenn die neuen Kreißsäle noch in Bau sind: Genau 1700 Kinder (bei insgesamt 1671 Geburten) haben im vergangenen Jahr im Stolberger Bethlehem Gesundheitszentrum das Licht der Welt erblickt.

Das hat Krankenhaussprecherin Heike Eisenmenger am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Damit ist das Krankenhaus der Kupferstadt zum mittlerweile dritten Mal in Folge geburtenstärkste Klinik in der ganzen Region. Zum Vergleich: Das Universitätsklinikum Aachen, das ebenfalls über eine angeschlossene Kinderklinik verfügt, hat im Jahr 2017 1402 Geburten verzeichnet.