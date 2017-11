Stolberg-Breinig.

Die neue Gemeindeassistentin, Antje Stevkov, ist seit Ende August 2017 in St. Barbara Breinig und St. Maria Empfängnis Dorff im Amt. Sie studierte Theologie über das Fernstudium in Würzburg und hat ihr Praktikumsjahr, das sie stundenweise in St. Lukas in Düren absolviert hat, abgeschlossen.