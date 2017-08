Stolberg.

Am Dienstag, 15. August, beginnen die Viertelfinal-Partien der Fußballstadtmeisterschaft um den Sparkassen-Pokal im Sportpark Dörenberg. Allerdings ohne die Gastgeber vom VfL Vichttal: In der Vorrundenbegegnung gegen den SV Breinig wiederholten die Breiniger das Ergebnis vom Vorabend, als sie mit 3:1 ebenfalls gegen den VfL den EVS Cup gewannen, was für die Vichttaler jetzt das Aus in der Stadtmeisterschaft bedeutet.