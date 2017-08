Stolberg.

So etwas hat es in dieser Form zwar noch nicht in Stolberg gegeben, aber die Premiere beweist, dass der eingeschlagene Weg zumindest viel versprechend ist. Gut 40 Bürger schwangen sich jetzt auf die Sättel ihrer Fahrräder, um teilzunehmen an dieser „Bürgerbeteiligung der anderen Art“, wie es Tobias Röhm formulierte.