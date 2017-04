Stolberg.

Die Premiere ist eindeutig geglückt, denn das Wetter spielte mit und vor allem die Stolberger: Das erste Frühlingserwachen im Kunsthandwerkerhof am Alter Markt lockte zahlreiche Menschen in die Altstadt mit dem Ziel, in dem historischen Kupferhof Rose einige schöne Stunden in idyllischem Ambiente zu verbringen. Kunst, Kulinarisches, Mitmachaktionen, ein Gewinnspiel und Kunsthandwerk zogen die Besucher an.