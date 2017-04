Frische Lieder und jede Menge Spaß mit Günter Hochgürtel

Stolberg. In der Eifel ist Günter Hochgürtel „weltberühmt“ – zum Beispiel als Kopf der Mundartband „Wibbelstetz“. Seit einigen Jahren ist der Liedermacher aber auch schon als Solist unterwegs, und zwar mit großem Erfolg.

Der Eifel-Troubadour hat mittlerweile auch in Stolberg eine feste Fangemeinde, die er sich durch zahlreiche gut besuchte Konzerte in der Musikkneipe „Piano“, Burgstraße 22, erspielt hat. Deshalb war es für Patron Otto Matheis keine Frage, den vielseitigen Musiker auch 2017 für das Programm zu buchen: und zwar für ein Konzert am Samstag, 8. April.

Im Gepäck hat Günter Hochgürtel diesmal ganz frische Lieder, die im Sommer auf der neuen Solo-CD „Und doch muss ich weiterziehn’n“ veröffentlicht werden. Aber natürlich gibt es auch die von ihm bekannten Lieder nebst französischen Chansons, englischen Klassikern und italienischen Canzone.

Der Eifeltroubadour überzeugt allerdings nicht nur als Musiker mit Akustikgitarre, Banjo und Mundharmonika, sondern vor allem als genialer Geschichtenerzähler, bei dem es in jeder Show sowohl berührende Momente als auch jede Menge Spaß gibt.

Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.guenter-hochguertel.de und www.piano-stolberg.de.