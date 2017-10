Veranstaltung für Immobilieneigentümer

Die Veranstaltung für Immobilieneigentümer findet am Mittwoch, 18. Oktober, im Ratssaal statt. Start ist um 19.30 Uhr.

Wer Fragen hat, kann sich an Timo Abels wenden. Er ist unter Telefon 02402/125116 oder per E-Mail an timo.abels@stolberg.de zu erreichen. Für die Veranstaltung muss man sich anmelden. Dies kann per E-Mail an Timo Abels erfolgen.