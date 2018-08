Stolberg.

Zwei Männer aus Pakistan wurden Montagvormittag in Stolberg aus einem LKW befreit. Das bestätigte die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Um 11.03 Uhr ging in der Leitstelle der Polizei ein Anruf ein. Der Anrufer gab an, dass er sich in einem LKW befinde, der von Belgien nach Deutschland unterwegs sei.