Stolberg - Flammen fachen Waldbrand an, Feuer breitet sich rasant aus

Stolberg.

Dank eines umsichtigen Spaziergängers konnte am frühen Dienstagmittag ein größerer Waldbrand bei Stolberg-Mausbach verhindert werden. Als die Feuerwehr bereits mit der Brandbekämpfung begonnen hatte, fachten Windböen das Feuer plötzlich so an, dass sich die Größe innerhalb von Sekunden rasend schnell verzehnfachte.