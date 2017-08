Stolberg.

3,93 Millionen Euro aus Bundesmitteln aus dem aktuellen Kommunalinvestitionsfördergesetz (Kif) reicht die neue NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach an Stolberg für Investitionen in die Schullandschaft weiter. Die Kupferstadt kann die Mittel gut brauchen: Gut 16 Millionen Euro werden in den nächsten Jahren alleine in den Aus- und Aufbau der beiden Gesamtschulen gesteckt.