Stolberg-Gressenich.

Vor knapp sieben Monaten haben die Arbeiten im Feuerwehrgerätehaus in Gressenich begonnen. Seitdem werkeln 23 Feuerwehrleute dort neben Arbeit, Einsätzen und Übungsdienst in jeder freien Minute. Ihre Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 700 Stunden investierten sie bereits in den Umbau ihres Gerätehauses, den sie in Eigenregie stemmen.