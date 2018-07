Stolberg.

Am Montagmorgen fiel am Donnerberg der Startschuss für die Ferienspiele der Kleinen Offenen Tür (KOT) St. Josef. Sie finden nun täglich vom bis zum Freitag sowie in der kommenden Woche vom 23. bis 27. Juli von 9 bis 13 Uhr statt. Eltern konnten ihre Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren anmelden.