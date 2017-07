FC Stolberg sucht wieder seinen Elfmeterkönig Letzte Aktualisierung: 19. Juli 2017, 09:20 Uhr

Stolberg. Vier oder sogar fünf Jahrzehnte Vereinsgeschichte treffen in diesem Jahr beim Fusionsclub FC Stolberg aufeinander. Bereits zum vierten Mal findet auch in diesem Jahr das Veteranentreffen statt. Auf der Sportanlage „Am Glashütter Weiher“ geht es am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr los.