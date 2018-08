Stolberg-Büsbach - Fast 600 Aktive beim großen Büsbacher Sommerturnier

Stolberg-Büsbach.

Reitsport in all seiner Ästhetik und auch in Hülle und Fülle hat das große Sommerturnier auf Gut Hassenberg den zahlreichen Besuchern geboten. Der ausrichtende Reiterverein Büsbach hatte für die dreitägige Veranstaltung ein perfektes Witterungsfenster zwischen Hitzewelle und Unwettern gefunden.