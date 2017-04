Stolberg/Aachen.

Seine liebe Mühe und Not hatte der Richter am Aachener Landgericht Andreas Henning mit der Erklärung des Angeklagten Ramazan K. aus Stolberg-Atsch. Dem 46-jährigen Deutschtürken wurden vor der 2. Großen Strafkammer schwerer Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.