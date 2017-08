Familienbüro öffnet mit buntem Programm

Stolberg. Das Familienbüro der Stadt Stolberg feiert von Montag, 4. September, bis zum Freitag, 8. September, seine Eröffnungswoche.

Montags ab 14 Uhr gibt es Spiel und Spaß für die kleinen Besucher und ab 20 Uhr einen Vortrag zum Thema Erste Hilfe an Kindern. Der gleiche Kurs wird freitags um 10 Uhr wiederholt.

Das Stolberger Jugendamt stellt sich am Dienstag ab 10 Uhr vor. Mittwochs finden zwei weitere Vorträge statt. Ab 10 Uhr zum Thema Bildungs-und Teilhabepaket und um 20 Uhr unter dem Titel „Konsequent handeln, Grenzen setzen.“

Am Tag darauf stellt sich ab 10 Uhr die Stolberger Mobile Jugendarbeit vor. Von 14 Uhr bis 18 Uhr tritt der Circus „Gioco“ in den neuen Räumlichkeiten auf. Das Familienbüro befindet sich in der Rathausstraße 61.