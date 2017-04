Stolberg.

Noch ist das Ladenlokal in markanter Lage im Eckgebäude von Rathaus- und Rosentalstraße eine Baustelle, doch schon bald soll es mit Leben gefüllt werden, denn im Mai will das Familienbüro der Kupferstadt dort seine Pforten öffnen. „Dann realisieren wir ein in der Städteregion einzigartiges Konzept“, beschreibt Robert Voigtsberger.