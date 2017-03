Fahrt zum Düsseldorfer Landtag: Jugendparlament lädt ein Letzte Aktualisierung: 29. März 2017, 13:21 Uhr

Stolberg. Das Stolberger Jugendparlament besucht am Mittwoch, 5. April, den Landtag in Düsseldorf und bietet interessierten Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit an dieser Fahrt teilzunehmen.