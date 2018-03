Stolberg - Fahrerflucht nach Zusammenstoß: Zeugen gesucht

Fahrerflucht nach Zusammenstoß: Zeugen gesucht Letzte Aktualisierung: 13. März 2018, 15:16 Uhr

Stolberg. Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einer Fahrradfahrerin von der Unfallstelle in Stolberg geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 9. März, gegen 11.50 Uhr an der Einmündung Europastraße/Mühlener Ring, wie die Polizei jetzt mitteilte.