Stolberg.

Freundlich und hell ist das Büro von Claudia Schmidt. Und wer die Sozialarbeiterin bei der Wabe in Stolberg in den Räumlichkeiten an der Rathausstraße aufsucht, kann etwas Aufmunterung in freundlicher Atmosphäre wohl auch gebrauchen. Denn Claudia Schmidt arbeitet in der Fachberatungsstelle der Wabe, die vor ein paar Wochen in die neue Geschäftsstelle des Sozialkaufhauses an der Rathausstraße gezogen ist.