EVS-Cup: Halbfinalisten stehen fest

Stolberg-Breinig. Die Partien des Viertelfinales im EVS-Cup wurden jetzt auf dem Sportplatz Schützheide in Breinig ausgetragen. Am vergangenen Montag und Dienstag standen die entsprechenden Begegnungen auf dem Programm.

Die beiden ersten Spiele vom Montag zeichneten sich dadurch aus, dass der Sieger schon relativ frühzeitig im Spiel feststand. Sowohl Concordia Oidtweiler als auch der SV Breinig zeigten mit frühen Toren ihre Dominanz auf dem Spielfeld.

Am Ende des Abends standen dann als Ergebnisse ein klares 9:3 in der Partie Oidtweiler gegen den FSV Donnerberg sowie ein souveränes 8:0 zwischen dem SV Breinig und Alemannia Mariadorf fest. Beide Aufeinandertreffen zeigten sportlich fairen und sehr anschaulichen Fußball, so dass viele Besucher bis zum finalen Schlusspfiff auf der Anlage blieben.

Am Dienstagabend trafen dann die vier verbliebenen Mannschaften jeweils in ihren Partien des Viertfinales aufeinander. Der SV Rott besiegte hierbei den SV Eilendorf mit 3:0. Und im darauffolgenden Spiel zwischen dem VfL Vichttal und dem Burtscheider TV, stand es am Ende 6:3 aus Sicht der Blau-Weißen aus Vicht.

Somit stehen die vier Halbfinalisten fest. Und die Teams werden am Donnerstag, 10. August, wie folgt gegeneinander antreten: Um 18.30 trifft der FC Concordia Oidtweiler auf den SV Breinig. Das Spiel danach bestreiten der SV Rott und der VfL Vichttal. Die Sieger dieser beiden Partien treffen am Samstag, 12. August, um 17.30 im Finale auf dem Sportplatz in Breinig aufeinander.