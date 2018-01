Stolberg/Eschweiler.

18 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg schlossen Deutschland und Frankreich einen Freundschaftsvertrag. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten Konrad Adenauer und Charles de Gaulle den Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit. An dieses Ereignis möchte der Europaverein am Dienstag, 23. Januar, in Eschweiler erinnern.