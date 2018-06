Stolberg.

Die Vorbereitungen sind in den vergangenen Tagen eher unspektakulär verlaufen. Eine hölzerne Schutzwand zu Gleis 44, farbige Markierungen auf Bahnsteig und Gleisen sowie ein paar mehr Menschen in leuchtenden Warnwesten als gewohnt sind die Vorboten dessen, was am Freitag gegen 23.15 Uhr begann: Der Startschuss für den Bau des „Skywalks“ am Stolberger Bahnhof ist gefallen.